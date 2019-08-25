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فن

بصحبة مجموعة من الفنانين.. شريف رمزى: شكرا على اللمة الجميلة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:20 ص
شريف رمزى ومجموعة
شريف رمزى ومجموعة من الفنانين
القسم الميدانى
نشر الفنان شريف رمزى صورة تجمعه بصحبة مجموعة من الفنانين من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق شريف رمزى على الصورة: "شكرا لكم علي اللمة الجميلة".

كان شريف رمزى قدم من قبل فيلم "سمير وشهير وبهير" الذى جمعه بكل من هشام ماجد وشيكو بالإضافة إلى أحمد فهمى. 

وظهر شريف رمزى في آخر عمل فني له من خلال مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" مع بسمة. 

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