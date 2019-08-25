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على الدائري الإقليمي.. إزالة 8 محال تجارية وتحرير 52 محضر إشغالات

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:18 ص
صدى البلد
محمد امين
شن مجلس مدينة السادات تحت اشراف المهندس مجدي ابو السعد، حملة مكبرة على الطريق الإقليمي كفر داوود السادات، بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية، لرفع الاشغالات والتعديات التي تعوق الحركة.

وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر اشغال و15 حالة ضبط و5 محاضر تعديات، كما تم تنفيذ 8 ازالات فورية لمحلات تجارية لتعديها على الطريق العام وتعطيل حركة السير.

وأكد أبو السعد استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتيسير حركة المرور ورفع أي تعديات.
على الدائري الإقليمي.. إزالة 8 محال تجارية وتحرير 52 محضر إشغالات
على الدائري الإقليمي.. إزالة 8 محال تجارية وتحرير 52 محضر إشغالات
على الدائري الإقليمي.. إزالة 8 محال تجارية وتحرير 52 محضر إشغالات
على الدائري الإقليمي.. إزالة 8 محال تجارية وتحرير 52 محضر إشغالات

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