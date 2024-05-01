ادعموا المهنة تشريعيًا | نقيب الصحفيين يوجّه طلبا لـ مجلسي النواب والشيوخ

قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين إن المؤتمر العام السادس يناقش أوضاع المهنة ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية، موضحا أن الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها.

وأضاف البلشى خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بالنقابة، أن المحور الثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، لافتا أن المحور الثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

وأشار خالد البلشى، نقيب الصحفيين الى أن النقابة ستعقد ورش عمل بداية من منتصف مايو لمناقشة محاور المؤتمر العام السادس، مطالبا أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من الصحفيين بدعم المهنة تشريعيا.