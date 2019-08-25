موعد مباراة بيراميدز في الكونفدرالية ضد إيتوال دو بطل الكونغو

يحل فريق بيراميدز صاحب المركز الثالث في الدوري المصري، ضيفًا على نظيره إيتوال دو بطل الكونغو، اليوم الأحد، بإياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ومن المقرر، أن تنطلق المباراة بين بيراميدز وبطل الكونغو، في تمام الرابعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة.



وكان بيراميدز، استهل مشواره بالكونفدرالية الإفريقية، بالفوز على بطل الكونغو، برباعية مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة على ملعب 30 يونيو.