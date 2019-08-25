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كارديجان أوف شولدر.. زوجة أحمد زاهر بإطلالة شبابية جريئة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:07 م
زوجة احمد زاهر
زوجة احمد زاهر
لمياء الياسين
نشرت زوجة الفنان أحمد زاهر صورًة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

تألقت هدى زاهر بإطلالة شبابية جريئة، فقد ارتدت بنطلون جينز أزرق نسقت معه بدى أسود كت وكارديجان أزرق أوف شولدر، نال إعجاب متابعيها.

واختارت هدى زاهر تسريحة شعر بسيطة ارتدت فى قدميها سليبر فضى اللون نسقت معه حقيبة باللون البينك الفاتح.

أما عن المكياج فقد اختارت مكياج هادئا.
كارديجان أوف شولدر.. زوجة أحمد زاهر بإطلالة شبابية جريئة

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