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رياضة

صدمة لعشاق الريدز.. ليفربول يحدد موعد رحيل محمد صلاح

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:23 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
أبدى نادي ليفربول الإنجليزي استعداده للتخلى عن خدمات نجمه المصري محمد صلاح، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إدارة ليفربول على استعداد لبيع محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح يستحوذ على اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية على رأسهم ريال مدريد الإسباني.

وكان محمد صلاح انضم إلى ليفربول صيف 2017، ونجح في كتابة إسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة أساطير الريدز، بقيادة الفريق لحصد لقبي دوري ابطال أوروبا والدوري الأوروبي، وفاز بجائزتي الحذاء الذهبي كهداف للبريمرليج مرتين على التوالي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2018، واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي أوروبا الموسم الماضي خلف مودريتش ورنالدو.

وتألق محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام آرسنال في مبارة امس بالدور الإنجليزي، حيث سجل هدفين في فوز الريدز على الجانرز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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