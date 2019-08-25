خلال أيام .. رانيا محمود ياسين تستأنف تصوير فلانتينو

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين في تصريح خاص عن إستعدادها لإستئناف تصوير مشاهدها بمسلسل فلانتينو خلال الأيام القادمة .



مسلسل «فلانتينو»، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام فى الدراما، وبطولة النجم عادل إمام ويشارك في التمثيل ايضًا دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة .



وكانت رانيا محمود ياسين عادت إلى السينما من خلال فيلم قهوة بورصة مصر وتعاونت من خلاله مع نخبة من النجوم والعمل من إنتاج علاء مرسي .