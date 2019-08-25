يشبه النمور.. قط ضخم يثير الجدل على السوشيال ميديا

نال قط ضخم إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وخوف بعضهم كذلك، بعدما نشر ملجأ "موريس" للحيوانات في مدينة فيلاديلفيا، صورة للقط الكبير الذي يشبه بحجمه النمور الصغيرة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



يزن القط 11.7 كيلوجرام، وهو بحجم يفوق حجم القط العادي بمرات، ومع الألوان والخطوط التي تزين أجسام النمور، ظن الكثيرون أنهم بصدد شراء نمر صغير، وليس قطا كبيرا.



ويبلغ متوسط أوزان القطط العادية ما بين 3 و5 كيلوجرامات، وهو ما يعني أن القط الكبير لا يتشابه مع معظم القطط وهو ما دعى البعض إلى القول إن القط نتاج طفرة جينية ما أو إنه نتاج تزاوج قط بحيوان أكبر من نفس الفصيلة.



ومع إعلان الملجأ عن رغبته في بيع القط العملاق، انهمرت عروض الشراء التي انتهت ببيع القط بمبلغ عادي، وليس مزادًا بأسعار باهظة.