ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يشبه النمور.. قط ضخم يثير الجدل على السوشيال ميديا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:36 م
صدى البلد
محمد علي
نال قط ضخم إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وخوف بعضهم كذلك، بعدما نشر ملجأ "موريس" للحيوانات في مدينة فيلاديلفيا، صورة للقط الكبير الذي يشبه بحجمه النمور الصغيرة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

يزن القط 11.7 كيلوجرام، وهو بحجم يفوق حجم القط العادي بمرات، ومع الألوان والخطوط التي تزين أجسام النمور، ظن الكثيرون أنهم بصدد شراء نمر صغير، وليس قطا كبيرا.

ويبلغ متوسط أوزان القطط العادية ما بين 3 و5 كيلوجرامات، وهو ما يعني أن القط الكبير لا يتشابه مع معظم القطط وهو ما دعى البعض إلى القول إن القط نتاج طفرة جينية ما أو إنه نتاج تزاوج قط بحيوان أكبر من نفس الفصيلة.

ومع إعلان الملجأ عن رغبته في بيع القط العملاق، انهمرت عروض الشراء التي انتهت ببيع القط بمبلغ عادي، وليس مزادًا بأسعار باهظة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيدور على سكن.. شاهد أضخم قط يمكن أن تراه

لسبب غريب جدا .. هذا القط الأكثر حظا في العالم

ترشيحاتنا

اليوم.. الأعلى للإعلام يفتح التحقيق فى مخالفات تامر أمين

صدمة لعشاق الريدز.. ليفربول يحدد موعد رحيل محمد صلاح

بعد رحيل أبو ريدة وسويلم وحسين.. استقالة جديدة فى اتحاد الكرة

فيديوجراف| شاهد مباريات الدوري الإنجليزي مجاناً.. القناة البديلة لـ بي اوت كيو

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

الدولار يسجل 16.66جنيه .. اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد 25-8-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل