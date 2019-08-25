تدريب 22 سيدة لتوعية الأمهات بخطورة تسرب أبنائهم من التعليم بمطروح

نظمت محافظة مطروح، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى دورة تدريبية للتوعية بخطورة التسرب من التعليم و دعم سبل المعيشة للمرأة المعيلة بعنوان" صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما " .





وذلك فى الفترة من 25 حتى 29 أغسطس الجارى بقاعة مركز الإرشاد الزراعي بمطروح.





وصرح المهندس حسين السنيني مدير عام مديرية الزراعة بمطروح بأنه تحت رعاية محافظ مطروح تم البدء فى تنفيذ أهداف البرنامج من خلال إعداد وتدريب 22 مدربة من مديرية الزراعة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 25 أغسطس حتي 29 أغسطس 2019 للقيام بدورهن في تدريب وتأهيل عدد 550 من أمهات تلاميذ 17 مدرسة بمدينة النجيلة لمدة ثلاث أشهر بواقع ثلاث أيام أسبوعيا .



