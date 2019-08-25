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نقيب المعلمين: القيادة السياسية تولي الزراعة اهتماما كبيرا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:52 م
صدى البلد
شيماء مجدي -هدير عبده
قال خليفة الزناتي نقيب المعلمين، إن مصر بلد زراعي بالدرجة الاولي حيث تمثل الزراعة المحور الاساسي للنهضة والتنمية بمصر.

وأضاف "الزناتي" خلال كلمته باحتفال تكريم اوائل الخريجين من كليات الزراعة، انه مصر قد شهدت علي مدار السنوات الماضية ظهور الكثير من المخترعين والمبتكرين في مجال الزراعة، مؤكدا على ضرورة اهتمام الشباب بتنمية مهاراتهم حيث ان سوق العمل الان يحتاج الي الابتكار والتميز

واشار "نقيب المعلمين " الي ان القيادة السياسية اولت الزراعة اهتماما كبيرا والدليل المشروع القومي الاخير بافتتاح المرحلة الثانية من الصوب الزراعية.

وتقدم بالشكر للدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين علي ما يبذله من مجهودات عظيمة في سبيل النهوض بالزراعة.

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