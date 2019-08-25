شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بصحبة خالتها

نشرت الفنانة نيرمين الفقى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها جديدة بصحبة خالتها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها .علقت نيرمين على الصورة قائلة: "أنا مهما هتكلم مش ممكن اقدر اقول اكتر من ربنا يخليكي لينا حضرتك مش خالتى بس حضرتك أمى اللى شالت كتير و ليها الفضل الكبير ليا ولأمى أحلى حاجة فى الدنيا نعمة الصحة و الستر و الاهل المحترمين كل سنة وحضرتك طيبة و يعينك علينا العمر الطويل ليكي يارب بحبك جدا".ونالت الصورة إعجاب متابعيها و جاءت ابرز التعليقات كالاتى:الله يحفظكمربنا يخليها لك و يديها الصحة و العمر الطويلكل سنه وانتو طيبين ربنا يخليكو البعض قمرينربنا يبارك لكي فيهاجينات الشياكة و القمر