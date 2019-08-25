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فن

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بصحبة خالتها

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:07 م
صدى البلد
رنا اشرف
نشرت الفنانة نيرمين الفقى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها جديدة بصحبة خالتها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها .

علقت نيرمين على الصورة قائلة: "أنا مهما هتكلم مش ممكن اقدر اقول اكتر من ربنا يخليكي لينا حضرتك مش خالتى بس حضرتك أمى اللى شالت كتير و ليها الفضل الكبير ليا ولأمى أحلى حاجة فى الدنيا نعمة الصحة و الستر و الاهل المحترمين كل سنة وحضرتك طيبة و يعينك علينا العمر الطويل ليكي يارب بحبك جدا".

ونالت الصورة إعجاب متابعيها و جاءت ابرز التعليقات كالاتى:

الله يحفظكم

ربنا يخليها لك و يديها الصحة و العمر الطويل

كل سنه وانتو طيبين ربنا يخليكو البعض قمرين

ربنا يبارك لكي فيها

جينات الشياكة و القمر

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