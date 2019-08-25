شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بصحبة خالتها

نشرت الفنانة نيرمين الفقى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها جديدة بصحبة خالتها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها .
علقت نيرمين على الصورة قائلة: "أنا مهما هتكلم مش ممكن اقدر اقول اكتر من ربنا يخليكي لينا حضرتك مش خالتى بس حضرتك أمى اللى شالت كتير و ليها الفضل الكبير ليا ولأمى أحلى حاجة فى الدنيا نعمة الصحة و الستر و الاهل المحترمين كل سنة وحضرتك طيبة و يعينك علينا العمر الطويل ليكي يارب بحبك جدا".
ونالت الصورة إعجاب متابعيها و جاءت ابرز التعليقات كالاتى:
الله يحفظكم
ربنا يخليها لك و يديها الصحة و العمر الطويل
كل سنه وانتو طيبين ربنا يخليكو البعض قمرين
ربنا يبارك لكي فيها
جينات الشياكة و القمر
علقت نيرمين على الصورة قائلة: "أنا مهما هتكلم مش ممكن اقدر اقول اكتر من ربنا يخليكي لينا حضرتك مش خالتى بس حضرتك أمى اللى شالت كتير و ليها الفضل الكبير ليا ولأمى أحلى حاجة فى الدنيا نعمة الصحة و الستر و الاهل المحترمين كل سنة وحضرتك طيبة و يعينك علينا العمر الطويل ليكي يارب بحبك جدا".
ونالت الصورة إعجاب متابعيها و جاءت ابرز التعليقات كالاتى:
الله يحفظكم
ربنا يخليها لك و يديها الصحة و العمر الطويل
كل سنه وانتو طيبين ربنا يخليكو البعض قمرين
ربنا يبارك لكي فيها
جينات الشياكة و القمر