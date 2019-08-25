أزمات في حياة شيري عادل .. انفصالها عن معز مسعود .. شائعة ارتباطها بـ محمد إمام و الفستان الشفاف

فشلت جميع المحاولات لاستمرار زيجة الفنانة شيري عادل والداعية الإسلامي معز مسعود لتكتب السطور الأخيرة في قصة حب تحدت المجتمع والمعايير الثقافية والاجتماعية بعدما تزوج رجل دين من فنانة.



وتصدر اسم الفنانة شيري عادل خلال الساعات الماضية قائمة الاسماء الاكثر بحثا بمحرك بحث جوجل الشهير، بعد اعلان انفصالها عن معز مسعود بعد فترة زواج استمرت لعام واحد.



ونرصد هنا الأزمات والشائعات التي لاحقت الفنانة شيري عادل على مدار السنوات الماضية ومنذ ظهورها في الوسط الفني:



- زواجها من رجل دين :

نشأت قصة حب بين شيري عادل ومعز مسعود خلال كواليس مسلسل السهام المارقة، حيث أعلن بعدها الثنائي الاكثر جدلا في مصر زواجهما، الذي لم يكن مقبولا ومرحبا به من جمهور الفنانة او محبي الداعية الاسلامية تحت شعار :" كيف يختلط الزيت بالماء؟".



ووجه معز مسعود رسالة نارية لمهاجميه قال فيها :" أشكر كل من هنأني على زواجي، أحسن الله إلى كل من أحسن الظن بي، وغفر لكل من أساء الظن بي أو أساء إلى شخصي أو إلى أهل بيتي، وأدرك أنه من حق المهتمين برسالتي أن أزيل عنهم ضبابية المواقف المتعلقة بحياتي الشخصية التي في الحقيقة تخصني وحدي طالما أنها لم تتعارض مع منهجي.



-شائعة ارتباطها بـ محمد عادل إمام:

تزامن صعود شيري عادل الفني مع صعود الفنان محمد عادل امام وقد ربطت بينهما شائعة ارتباط وقصة حب ظلت سرية، خاصة بعد ان شاركا سويا في بطولة فيلم حسن ومرقص ولكن الطرفين التزاما الصمت ولم يؤكد أو نفي أحدهما هذه الشائعة ليظل الامر محل شكوك لدى جمهور شيري عادل.



- أزمة الفستان الشفاف :

في 2016 تفاجأت شيري عادل وجمهورها بتداول صورة لها من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي على موقع فيسبوك، ولكن تم إجراء بعض التعديلات باستخدام الفوتوشوب على فستان شيري، حيث ظهرت في الصورة وهي ترتدي فستانا شفاف مثير يكشف عن ساقيها.



وكانت شيري ترتدي في الصورة الحقيقة فستانا أسود خلال هذا الحفل ولكن تم إجراء تعديلات عليها بحذف اللون ووضع لون شفاف بدلًا منه.