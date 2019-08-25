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على مدار 300 يوم .. 60 ألف نحلة يسكنون سقف هذا المنزل .. شاهد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:46 م
خلية نحل
خلية نحل
شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرأ بعنوان العثور على 50 كيلوجراما من العسل و60 ألف نحلة في سقف منزل لسيدة أسترالية …

وعرض التقرير نجاح مربى النحل الأسترالي بول وود في استخراج نحو 50 كيلوجرامًا من العسل من سقف بيت امرأة تسكن في ضاحية مدينة بريسبان، عاصمة ولاية كوينزلاد، الواقعة غربي أستراليا.

وقال وود إنه أزال 50 كيلوغراما من الشهد إلى جانب 60 ألف نحلة من الخلية التي تشكلت على مدى عشرة أشهر. وقال بول وود إن صاحبة البيت لم تشعر بالقلق بل كانت مرتاحة مع النحل في بيتها .

ولكنها لاحظت أنه ربما تعين إزالتها من سقف البيت، وقد تكفل وود بنقل النحل في صناديق خاصة، على أمل تسليمها إلى مولعين بتربية النحل في بريسبان.

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