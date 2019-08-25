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محافظات

بدء أعمال رصف طريق سخا - كفر الشيخ.. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:09 م
رصف طريق سخا / كفر
رصف طريق سخا / كفر الشيخ
محمود زيدان
طالب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ ، بالبدء بتجهيز طريق سخا تمهيدًا لرصفه، مشددًا على عدم توقف الأعمال بالطريق والانتهاء من الأعمال التمهيدية والرصف خلال الأيام المقبلة.

يأتي هذا بعد أن زادت شكاوى ومعاناة المواطنين من طريق سخا المتهالك وأصبح المرور عليه في غاية الصعوبة منذرًا بوقوع حوادث عديدة الأمر الذى يتطلب تدخل محافظ كفر الشيخ.

طالب المحافظ بالرصف الفوري للطريق من جديد تيسيرًا على المواطنين وإلزام هيئة الطرق التابع لها الطريق بالبدء الفوري في أعمال الرصف بالتوازي مع صيانة رافد كفر الشيخ – بلطيم الدولي ، وطريق مدخل كفر الشيخ – دسوق بغرب المدينة وطريق عبد الهادي راضي.

وبناء على تكليفات محافظ كفر الشيخ ، تابع ميدانيًا اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، بدء أعمال الكشط لطبقة الأسفلت المتهالكة بطريق سخا حيث وجه بتنفيذ تكليفات محافظ كفر الشيخ وعدم توقف الأعمال بالطريق.

من ناحية أخرى طالب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بتواجد خدمة مرورية أثناء الأعمال لعمل سيولة مرورية بالطريق لسلامة المواطنين.
بدء أعمال رصف طريق سخا - كفر الشيخ.. صور
بدء أعمال رصف طريق سخا - كفر الشيخ.. صور
بدء أعمال رصف طريق سخا - كفر الشيخ.. صور
بدء أعمال رصف طريق سخا - كفر الشيخ.. صور
بدء أعمال رصف طريق سخا - كفر الشيخ.. صور

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