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مقتل قائد ميداني في الحشد الشعبي على الحدود السورية - العراقية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:58 م
صدى البلد
أ ش أ
قتل قائد ميداني في لواء 45 التابع للحشد الشعبي في القائم العراقية، خلال استهداف سيارته من قبل طائرة مسيرة مجهولة عند الحدود السورية - العراقية.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية /نينا/، اليوم /الأحد/ - أن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت سيارتين للواء 45 بالحشد الشعبي في القائم عند الحدود السورية - العراقية، ما أسفر عن مقتل القائد الميداني أبو علي الدبي، مشيرة إلى أن القصف وقع في جنوب مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا.

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