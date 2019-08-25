مقتل قائد ميداني في الحشد الشعبي على الحدود السورية - العراقية

قتل قائد ميداني في لواء 45 التابع للحشد الشعبي في القائم العراقية، خلال استهداف سيارته من قبل طائرة مسيرة مجهولة عند الحدود السورية - العراقية.



وذكرت الوكالة الوطنية العراقية /نينا/، اليوم /الأحد/ - أن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت سيارتين للواء 45 بالحشد الشعبي في القائم عند الحدود السورية - العراقية، ما أسفر عن مقتل القائد الميداني أبو علي الدبي، مشيرة إلى أن القصف وقع في جنوب مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا.