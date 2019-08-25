بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن تهديدات إيران لإسرائيل

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، بيانًا عاجلًا قالت فيه إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد في اتصال مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران.



وقال البيان: "بومبيو عبر في اتصال مع نتنياهو عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من تهديدات الحرس الثوري الإيراني".



وكان مسئول بارز في إيران نفى، اليوم الأحد، أن تكون الغارات الأخيرة التي شنتها إسرائيل في سوريا، استهدفت أهدافًا إيرانية.



كان الجيش الإسرائيلى ذكر أمس السبت أن القوات الجوية شنت غارات على مواقع إيرانية في سوريا لإحباط هجوم إيراني بطائرة بدون طيار على إسرائيل.