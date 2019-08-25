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تعليم

بدء اختبارات القبول بشعبة العلوم الإسلامية بالأزهر.. 3 سبتمبر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:03 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمعهد العلوم الإسلامية وذلك يوم 3 سبتمبر المقبل.

وفتح الأزهر الشريف الباب أمام طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية الناجحين بنسبة تتجاوز 75٪ للتقديم بمعهد العلوم الإسلامية بشرط اجتياز الاختبارات.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيختبر الطلاب فى القرآن الكريم شفويا، واللغة العربية واللغة الإنجليزية تحريري.

وأوضح ، أنه يختبر الطالب فيما حفظه من القرآن الكريم حتى الصف الثالث الإعدادى، حيث يعطى الطالب عددا من النماذج ، بكل نموذج عدد من الأسئلة، فيختار الطالب نموذجا واحدا بطريقة عشوائية ويجيب عن الأسئلة الموجوده بالنموذج الذى اختاره، وتسجل إجابة الطالب بالصوت والصورة (فيديو)،وتحفظ لدى إدارة الامتحانات.

وفيما يخص امتحان اللغة العربية واللغة الإنجليزية ، فقد وضعت الأسئلة لقياس المعرفة التراكمية لدى الطالب فى اللغتين فيما درسه وفهمه حتى الصف الثالث الإعدادى.

وتشرف نخبة منتقاة من خبراء التعليم الأزهري بقطاع المعاهد الأزهرية على وضع الاختبارات وتصحيحها ورصد النتائج وتحليلها.

كما تأتى مرحلة اختبارات القدرات والسمات والمقابلة الشخصية، وتكون بالقاهرة ، ويشرف عليها نخبة من أساتذة التربية بجامعة الأزهر.

ونصح قطاع المعاهد، الطلاب المتقدمين بضرورة الاستعداد الجيد ليستحق كل منهم أن يصبح طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.

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