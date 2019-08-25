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تعليم

رئيس جامعة الأقصر يلتقي وفدا طلابيا يابانيا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:18 م
رئيس جامعة الاقصر
رئيس جامعة الاقصر
أ ش أ
التقى رئيس جامعة الأقصر الدكتور بدوي شحات، اليوم الأحد، وفدا من طلاب مرحلة البكالوريوس من جامعة "تسكوبا" ومدينة طوكيو باليابان، الذين تستضيفهم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

ورحب رئيس الجامعة، بالوفد الياباني خلال زيارته للأقصر للتعرف على المعالم السياحية بها، مؤكدا عمق العلاقات المصرية اليابانية.

ويهدف برنامج الزيارة إلى نشر الوعي بالثقافة والحضارة المصرية وتعلم اللغة العربية والتواصل مع طلاب جامعة الأقصر وتبادل الخبرات الأكاديمية والثقافية واللغوية، والتعريف بعمق العلاقات المصرية اليابانية.

وزار الوفد الياباني ، كلية الآثار بالأقصر للتعرف على المشروعات البحثية والأثرية وزيارة المعامل.

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