لجنة اتحاد الكرة في ورطة.. هاني حتحوت يكشف تطورات أزمة إلغاء الهبوط.. فيديو

تحدث الإعلامي هاني حتحوت، حول قرار إلغاء هبوط الداخلية وبتروجيت والنجوم إلى الدرجة الثانية.



وقال حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أمام قرار مفاجئ من قبل لجنة التسوية والتحكيم إلغاء الهبوط»، مضيفًا «البعض قد يطالب بإلغاء تتويج الأهلي باللقب أيضا، وترتيب المراكز الأربعة الأولى، كون قرار لجنة التسوية والتحكيم طالب بإلغاء كل ما ترتب عن الموسم الماضي».



وتابع «إلغاء الهبوط قد يخلق أزمة ثانية حال إقرار صعود فرقة من الممتاز ب ليصل عدد الأندية المشاركة بالدوري إلى 22 فريقا»، مضيفًا «يبدو أنه من الوارد عدم تنفيذ قرار التسوية من قبل الاتحاد، مما قد يؤدي إلى اللجوء للفيفا».