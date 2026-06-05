غلق جزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين لإصلاح الفواصل المعدنية

أعلنت الجهات المعنية تنفيذ غلق جزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، وذلك بالتزامن مع أعمال إصلاح وتجديد الفواصل المعدنية بالكوبري، ضمن خطة الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة الطريق وسلامة المواطنين.

وأكدت الإدارة العامة للمرور نشر الخدمات المرورية والأوناش على امتداد مناطق الأعمال، مع إجراء تحويلات وتنظيم لحركة السيارات لمنع ظهور أي كثافات مرورية أو تكدسات، خاصة خلال ساعات الذروة.

كما ناشدت الإدارة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور والسير وفق الإرشادات واللافتات التحذيرية الموضوعة بمحيط الأعمال، حفاظًا على السيولة المرورية وسلامة الجميع