ضبط 213 قطعة سلاح ناري و245 قضية مواد مخدرة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (عدد 213 قطعة سلاح نارى بحوزة 192 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(24) بندقية آلية، و (39)بندقية خرطوش، و (2) بندقية رصاص، و (15) طبنجة .

(133) فرد محلى، و (623) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة، و (252) قطعة سلاح أبيض.





و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82255) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(401) حكم جناية، و (23671)حكم حبس جزئى، و (42886) حكم حبس مستأنف، و(4308) حكم غرامة، و (10989) حكم مخالفة.



وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة تم ضبط (245) قضية مخدرات بحوزة (363) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (51,245 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت (18,129 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,878 كيلو جرام ) ، و كمية من مخدرى الأفيون الشابو وزنت ( 85 جرام ) ، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,545 كيلو جرام) ، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 119 جرام) ، , عدد (5778) قرص مخدر.



و فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين تم ضبط (109) متهم ومراقب هارب.



و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (14) متهم إرتكبوا (15) حادث متنوع.



فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (27) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.



فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (478) دراجة نارية مخالفة.



وفى مجال المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارتين - 8 دراجات نارية) مبلغ بسرقتها.



وفى مجال فحص السائقين تم فحص (73) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (4) منهم.



وفى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق تم ضبط (40124) مخالفة مرورية متنوعة، (1299) مخالفة مرافق متنوعة، (88) قضية بيئة.



وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (35) قضية مصنفات متنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

