محمد شريف: ابتعدت عن المشاركة مع الأهلي لأسباب مضحكة.. وسأعود للأحمر.. فيديو

"لاسارتي كان يبرر ابتعادي عن المشاركة مع الفريق بأسباب مضحكة" بهذه الكلمات بدأ محمد شريف لاعب الأهلي المعار لنادي إنبي كلماته.



وقال محمد شريف، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لم أقصر مع الاهلي وكنت أسير بشكل جيد قبل قدوم لاسارتي".



وأردف محمد شريف: ابتعدت عن المشاركة معه، وعندما كنت أتحدث معه كان يقول لي "انت بتهزر قدام المرمى في المران".



وتابع محمد شريف: بالتأكيد مبررات مضحكة وكوميدية، ولكن في النهاية هي وجهة نظره.



وعن سبب اختياره لانبي قال : كنت أملك أكثر من عرض، من أندية الإسماعيلي وسموحة والاتحاد السكندري وغيرهم، ولكنني فضلت انبي.



وأفصح محمد شريف: "انبي اسم كبير ويمتلك جهازا فنيا على أعلى مستوى"، وأتم كلماته: سأعود مرة أخرى للأهلي بشكل أقوى.