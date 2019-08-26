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رياضة

هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة طارق حامد في الزمالك بسبب 5 ملايين جنيه.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:41 ص
طارق حامد
طارق حامد
حسن العمدة
كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل أزمة اللاعب طارق حامد مع الزمالك، بخصوص العرض المقدم له من جانب نادي اتحاد جدة السعودي، وتمسك الزمالك به، بعد تقديم مبلغ 5 ملايين كترضية.

وقال هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «الزمالك يحاول إقناع طارق حامد بالبقاء حفاظا على مستقبله في النادي بعد الاعتزال، لكن اللاعب يرى ضرورة صرف مبلغ الترضية في ظل الصفقات التي يبرمها الزمالك»، لكن مجلس إدارة النادي لم يعتبر ذلك مشكلة، بل ويعد اللاعب للمشاركة في المباراة المقبلة أمام المقاصة.

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