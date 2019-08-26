المنطقة غرقانة في الصرف الصحي.. سكان أحمد حسن بمغاغة يصرخون

قدم أهالى مركز مغاغة استغاثة ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، طالبوا من خلالها مجلس مدينة مغاغة بحل مشكلة الصرف الصحى لمنطقة أحمد حسن على البحر الشارع الرئيسى خلف البرج والشوارع المتفرعة.



وقال محمود عصام أحد قاطني المنطقة: "نعاني من الإهمال والتجاهل لهذه المنطقة من مجلس المدينة وإدارة الصرف الصحى، مما أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحى فى كل مكان وانتشار الحشرات، وجميع النواب على علم بالمشكلة وفيه نواب شافوا الوضع على الطبيعة ووعدونا بحل المشكلة من أكثر من سنة وعرفناهم أن الصرف الصحى والمياه لهذه المنطقة خطر على سلامة المبانى والأرواح لكن لا شىء تغير والكل فى انتظار الكارثة، بيوتنا معرضة للغرق، نطالب فقط بأبسط حقوقنا وحل مشكلة الصرف الصحي".



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

