تلال القمامة تحاصر مقابر شبين الكوم بالمنوفية

لم تعد مشكلة تراكم القمامة تؤرق الأحياء وحدها بل امتدت لتحاصر الموتي بالمقابر، حيث ارتفعت أكوام القمامة بطريق الماى القديم "طريق شبين الكوم" لتحاصر مقابر.



يقول محمد مغاوري يوسف فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد: القمامة ارتفعت وتراكمت تلالا عالية أغلقت تماما أبواب مقابر عائلتنا وباقي المقابر بطول طريق الماي القديم/ طريق شبين الكوم مما يستحيل معه دفن موتانا في حالة حدوث وفاة لاقدر الله!.



ويضيف: "أهالي المنطقة قاموا بتحويل محيط المقابر لمقلب عمومي ارتفع أمتارا تحت بصر المسئولين ولم يتحرك أحد لرفع هذه المخلفات وتحرير محاضر وغرامات المخالفين حفاظا علي حرمة المقابر، حيث تقدمت بشكاوى لمحافظ المنوفية ولرئيس مجلس مدينة شبين الكوم ولم يتحرك أحد".



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