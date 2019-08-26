منة فضالي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة منة فضالي عبر خاصية story على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة من احد الشواطئ أثناء قضاء عطلتها الصيفية.



وظهرت منة فضالي فيها مرتدية بدى مكشوف البطن و شورت ونظارة شمس.



يذكر أن منة فضالي تستكمل مشاهد فى مسلسل "قيد عائلى 2" و الذى يتم عرضه قريبا على قناة دي ام سى بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الاول.



الجدير بالذكر ان مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.