أوبو تكشف عن Reno 2 بعد 48 ساعة

تستعد شركة أوبو الصينية للكشف عن أحدث هواتفها للعام الجارى وهو Reno 2، بعدما كشفت مؤخرا عن أول فيديو دعائى رسمى للهاتف الجديد.



كما سيحمل Reno 2 معالجًا من نوع Snapdragon 730G، مع ميزة التقريب البصرى حتى 20 مرة، مع كاميرا رباعية عملاقة بدقة 48 و 13 و 8 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.



ومن المفترض أن تكشف أوبو عن أحدث هواتفها فى الحدث الذى أعلنت عن انطلاقه فى 28 من أغسطس الجاري، أى بعد 48 ساعة فقط.



وستشهد مدينة نيودلهى الهندية الحدث الضخم للشركة الصينية لإطلاق Reno 2، الذى سيحتوى على كاميرا أمامية بميزة shark fin-style لأول مرة، لالتقاط أفضل صور السيلفى.



