قبل المدارس.. أفكار ووصفات صحية لأطفالك في اللانش بوكس

مع قرب بداية موسم العام الدراسى الجديد، تبحث كل أم عن الوجبات الصحية والأكلات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التى تساعد فى بنية الجسم وتمد أطفالها بالطاقة اللازمة والنشاط.



قال محمد عادل باتيستا، خبير التغذية ومدرب كمال الأجسام، إنه يفضل اختيار الوجبات التى تتناسب مع الأطفال ويتم تحضيرها بشكل مناسب ووضعها في اللانش بوكس، مع اختياراتهم ويتناسب أيضا مع يومهم الدراسي، كما يجب أن تكون الوجبات سهلة الحمل وتتحمل طول مدة وجودها خارج الثلاجة.



وأضاف باتيستا في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه أثناء تحضير اللانش بوكس لا بد من مراعاة العناصر الغذائية من بروتين ونشويات ودهون صحية، وقدم بعض الأفكار البسيطة التى تساعدك فى تحضير اللانش بوكس.



-البيض من الأطعمة التى تفسد سريعا فيمكنك إضافة دقيق الشوفان والموز وعمل بان كيك، ويضاف لهما فى اللانش بوكس

ثمره او ٢ من الفاكهة ومعلقة من زبده الفول السوداني على وجه البان كيك، أو معلقة عسل نحل حتى تصبح وجبة متكاملة العناصر الغذائية.



-ضعى التوست الاسمر أو أى خبز مصنوع من دقيق الحبة الكاملة أو الشوفان، مع الجبنة اللايت وصدور الرومي المدخن وثمره او ٢ من الفاكهة.



- ممكن أيضا استخدام الشوفان في عمل كيكه منزلية صحية وإضافة الفواكه معاها او العصائر الطبيعية.



-استخدام الشوفان في صناعة وصفات صحية كتيرة سهله وسريعة زي كور الشوفان مع التمر والكاكاو الخام وجوز الهند المبشور وسكر دايت وخلطهم مع بعض وعمل كور حلوه صغيره.



وصفات صحية يمكنك إضافتها للانش بوكس.

طريقه عمل كيكة الشوفان

المكونات :

٦ ملاعق شوفان

بيضه

نص ملعقة بيكنج بودر

معلقه فانليا

موزة مهروسة

ربع كوب لبن خالي الدسم

سكر دايت حسب الرغبه

فرواله اختياري



طريقة التحضير:

ضعى المكونات فى وعاء واحد وتقلب جيدا

ثم ضعى الخليط فى صينية بالفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180



طريقة عمل كور الشوفان بجوز الهند

١٠٠ جرام شوفان

٥٠ جرام جوز هند مبشور جوز

٢ ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة

٢٠ حبة تمر

١ ملعقة فانليا

سكر دايت اختياري



طريقهة التحضير

هنحمص الشوفان في طاسه ختى يصبح ذهبى اللون

ضعى الشوفان وجوز الهند والتمر والفانيليا في محضر الطعام حتى يتحول لعجين

هنكور العجين كور ونزينه بجوز هند و يقدم.