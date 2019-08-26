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حوادث

القبض على تشكيل عصابي للاتجار فى الهيروين بالمنوفية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:29 ص
القبض علي تشكيل عصابي
القبض علي تشكيل عصابي للإتجار بالهيروين
محمد امين
تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم من القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالهيروين بحوزته كيلو من مخدر الهيروين وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمحافظة يفيد بورود معلومات بقيام 3 شباب بالاتجار بالهيروين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي وتوصلت تحريات وحدة المباحث الى هوية المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم وهم "إبراهيم .خ" 22 سنة طالب ومقيم بالحي القبلي بشبين الكوم وبحوزته 780 جراما من مخدر الهيروين وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، و"عمرو .ع" 28 سنة عاطل مقيم شبين الكوم وبحوزته 55 جرام من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي ، و مصطفى .س 29 سنة فني هواتف محمولة وبحوزته 24 جرام هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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