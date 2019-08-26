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رياضة

المقاصة يرفع حالة الطوارئ لاصطياد الزمالك فى برج العرب

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:37 ص
فريق المقاصة
فريق المقاصة
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة فى معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات كأس مصر .

واختار أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق لمصر للمقاصة 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق الزمالك ، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر .

واللاعبون المختارون هم : احمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدي - محمد كوكو لحراسة المرمي
عصام صبحي - أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - احمد محسن - مصطفي شبيطه - صلاح ريكو – خالد اوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد ابراهيم - صلاح عاشور - اودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح امين - عمرو مرعي .

ورفع الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة ميدو حالة الطوارئ القصوى من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة الزمالك من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو الأدوار المقبلة من البطولة .

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