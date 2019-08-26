المقاصة يرفع حالة الطوارئ لاصطياد الزمالك فى برج العرب

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة فى معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات كأس مصر .



واختار أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق لمصر للمقاصة 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق الزمالك ، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر .



واللاعبون المختارون هم : احمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدي - محمد كوكو لحراسة المرمي

عصام صبحي - أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - احمد محسن - مصطفي شبيطه - صلاح ريكو – خالد اوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد ابراهيم - صلاح عاشور - اودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح امين - عمرو مرعي .



ورفع الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة ميدو حالة الطوارئ القصوى من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة الزمالك من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو الأدوار المقبلة من البطولة .

