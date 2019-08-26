نشاط الجامعة العربية فى أسبوع.. الانتهاكات الإسرائيلية تعدٍ على السيادة اللبنانية.. وقف العدوان بحق الأقصى..دعم السودان ومساندته فى وجه التحديات

شهدت الجامعة العربية خلال الأيام القليلة الماضية عدة نشاطات على صعيد قضايا وأحداث جديدة في المنطقة كان آخرها الانتهاك الإسرائيلي للأجواء اللبنانية، الذي ادانته الجامعة معتبرة هذا الإجراء تعديا على سيادة الأراضي اللبنانية.

الجامعة العربية وفى ضوء اهتمام الجامعة بقضايا المنطقة بما يضمن أمن واستقرار الشعوب والوقوف فى وجه التحديات الصعبة للعبور لمستقبل أفضل، قامت الجامعة العربية بالرد على مواقف معادية للمنطقة وفى المقابل دعمت الخطوات الجديدة للسودان بما يحقق أمنه واستقرار .

الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الوزراء اللبناني ويستعرض موقع صدى البلد نشاط الجامعة في سطور يستهلها بآخر ما جاء على الساحة العربية:-

استهداف الضاحية الجنوبية أبو الغيط يؤكد للحريري إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، تضامن الجامعة العربية الكامل مع لبنان واستعدادها للقيام بالدور المنوط بها في صيانة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان بعد تعرضه للانتهاكات الإسرائيلية .. جاء ذلك خلال اتصال هاتفى بين أبو الغيط وسعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية. وأدانت الجامعة الإنتهاكات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية بلبنان مؤكده خلال بيان صدر عنها فى وقت سابق أنه تعدى على سيادة الأراضي اللبنانية، فيما صرح مصدر مسؤول في الجامعة العربية بأن الجامعة تتابع باهتمام كبير التطورات الاخيرة في لبنان، وتدين بشدة الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وبالذات في المجال الجوي وآخرها الخرق الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية في لبنان انتهاك سافر لقرار مجلس الأمن 1701.

دعم السودان في مرحلته الجديدة وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية التهنئة إلى شعب السودان وقيادته ومؤسساته بمناسبة التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت بالخرطوم السبت الماضى.. وشارك في توقيع الوثيقة وفد رفيع المستوى برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للشئون العربية والأمن القومي في الاحتفالية والتوقيع كشاهد على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. https://www.elbalad.news/3945665 ووجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية التهنئة للدكتور عبد الله حمدوك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، متمنيًا له النجاح والتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه وخاصة في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان مع انطلاق العملية الانتقالية نحو استكمال المسيرة الديمقراطية في البلاد. وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط أكد لحمدوك، في برقية التهنئة التي وجهها إليه بهذه المناسبة، على التزام الجامعة بمواصلة دورها في الوقوف مع السودان وأهله ومساندة حكومته ومؤسساته في كل ما يدعم من أمنه واستقراره ويساهم في استعادة عافيته الاقتصادية ويصب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في العبور الناجح لتحديات المرحلة القادمة.

القدس وقف العدوان بحق المسجد الأقصى https://www.elbalad.news/3949566 طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لوقف العدوان بحق المسجد الأقصى فإن هذه الجرائم المتواصلة التي تنتهك الأقصى يوميا تتطلب توفير الحماية الدولية اللازمة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بصورة عاجلة تضع حدًا للاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية والعدالة الدولية التي تشكل استمرار تغييبها تشجيعًا للاحتلال ومواصلة جرائمه وتغيبًا للسلام العادل الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة .





وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح صحفي له الأربعاء الماضى، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى، إن جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، التي أقدم عليها أحد أفراد العصابات الصهيونية قبل خمسين عامًا تحت نظر وسمع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة ومتواصلة بأشكال عديدة بكل ما تمثله من عدوان على حقوق ومقدسات الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية ومن انتهاك جسيم لمبادئ وقواعد القانون الدولي وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية .



