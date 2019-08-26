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فن

مطرب مغمور يتهم إيد شيران بسرقة لحن أغنية Shape of you

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:15 ص
إيد شيران
إيد شيران
شروق إبراهيم
يواجه المغني البريطاني ايد شيران أزمة جديدة بشأن اغنيته الشهيرة Shape of you، بعد اتهام مطرب – غير معروف- يدعى Sam Chokri ان " إيد شيران" سرق لحن الأغنية المذكورة من أغنيته Oh why التي طرحها عام 2015.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن إيد شيران نفى هذا الاتهام بعدما دخل في معركة قضائية مع هذا المطرب، وهو ما أدى الى توقف حصول النجم البريطاني على أي أرباح خاصة باغنية shape of you بأمر قضائي حتى يتم الفصل في الأمر.

فيما طالب إيد شيران محاميه باقامة دعوى مضادة لـ Sam Chokri لكي يستعيد أرباحه من هذه الأغنية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن Sam Chokri لفت الى أن ألحان أغاني ايد شيران يتم سرقتها أيضًا من المغني العالمي شاجي، ومغنية تدعى Jasmine Rae.

يشار الى ان اغنية shape of you وصلت نسبة مشاهدتها الى 4 مليار و300 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب.
مطرب مغمور يتهم إيد شيران بسرقة لحن أغنية Shape of you

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