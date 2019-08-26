اخلاء سبيل عامل تعدى بطريقة وحشية على طفل بكفالة 10 آلاف جنيه في الشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، اليوم، الاثنين، إخلاء سبيل المتهم بالتعدى بالضرب بطريقة وحشية على طفل عقب مشاجرة مع نجله خلال اللعب سويا بقرية بنى حسن، بكفالة مالية 10000 جنيه.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، الأحد، من ضبط عامل بقرية "بنى حسن" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر قام بالتعدي بالضرب بطريقة وحشية على طفل صغير عقب نشوب مشاجرة بين الطفل الصغير ونجل المتهم.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمحافظة الشرقية، مقطع فيديو يوضح قيام شخص بالتعدى على طفل بالضرب بطريقة وحشية، عقب مشاجرة بين الطفل ونجل الرجل فى قرية "بنى حسن" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، ما تسبب فى كسر أسنانه وإصابته بجرح قطعي في الوجه.



وعلى الفور توصلت تحريات مباحث مركز شرطة أولاد صقر إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "السيد.م" 49 سنة، عامل، مُقيم بذات الناحية، وتم ضبطه وتم التحفظ على المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8946 جنح أولاد صقر لسنة 2019.