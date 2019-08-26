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أخبار العالم

عون يجتمع مع مسؤول بالأمم المتحدة لبحث الاعتداء الإسرائيلي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:43 م
ميشال عون
ميشال عون
رويترز
قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر إن الرئيس ميشال عون اجتمع مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان يوم الاثنين لبحث "الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت".

وتعهدت جماعة حزب الله المدعومة من إيران بالرد على ما وصفته بهجوم إسرائيلي بطائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية من بيروت يوم الأحد.

وكانت طائرتين إسرائيليتين من دون طيار قد سقطتا على ضاحية جنوبية لبيروت، حيث انفجرت إحداهما وسط منطقة سكنية.

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