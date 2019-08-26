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رياضة

مفاجأة.. قناة الزمالك الجديدة تحصل على ستوديوهات الأهلى.. صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:25 م
مرتضى منصور يتسلم
مرتضى منصور يتسلم ستديوهات قناة الأهلى
منتصر الرفاعى
فى مفاجأة من العيار الثقيل .. خصص إعلام المصريين ستوديوهات قناة الأهلى الموجودة فى مجمع الاستوديوهات الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامى لتنطلق منها قناة الزمالك الفضائية الجديدة.

وتسلم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ستوديو رقم 404 الذى كان مخصصا لقناة الأهلى أثناء تعاقدها مع شركة مسك و مجموعة قنوات ART اليوم والذى تبلغ مساحته 450 مترا ليكون الاستوديو الرئيسى لقناة الزمالك الفضائية الجديدة.

كما تفقد رئيس الزمالك مرتضى منصور الأماكن الإدارية الخاصة برئيس القناة الذى سيتم تعيينه قريبا بشكل رسمى وأماكن استقبال الضيوف فى حضور كوكبة من العاملين ببرنامج الزمالك اليوم يتقدمهم الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وخالد الغندور وأحمد جمال مقدما البرنامج ومحللو القناة الفنيين أحمد عبدالحليم وطارق يحيى وأحمد سمير وأحمد كمال نجوم القلعة البيضاء السابقين.

ومن النقاد الرياضيين أعضاء فريق التحليل حضر محمد الشرقاوى وكريم أبوحسين رئيسا التحرير وصبحى عبدالسلام وشادى عيسى وإيهاب الفولى ومنتصر الرفاعى وعبدالشافى صادق.

مفاجأة.. قناة الزمالك الجديدة تحصل على ستوديوهات الأهلى.. صور
مفاجأة.. قناة الزمالك الجديدة تحصل على ستوديوهات الأهلى.. صور
مفاجأة.. قناة الزمالك الجديدة تحصل على ستوديوهات الأهلى.. صور
مفاجأة.. قناة الزمالك الجديدة تحصل على ستوديوهات الأهلى.. صور
مفاجأة.. قناة الزمالك الجديدة تحصل على ستوديوهات الأهلى.. صور

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