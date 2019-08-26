خالد قمر يفتتح التسجيل للاتحاد أمام العربى الكويتي فى البطولة العربية ..فيديو

تقدم الاتحاد السكندري بالهدف الأول أمام نظيره العربى الكويتي، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد صباح السالم، فى إطار مباريات الذهاب فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".





سجل الهدف خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري من ضربة جزاء فى الدقيقة 48، الذي احتسبها الحكم محمد الهويش عقب اصطدام الكرة فى يد مدافع فريق العربى الكويتي، لينفذها مهاجم الاتحاد السكندري بدقة على يسار حارس مرمى العربى الكويتي.





ويسعى فريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف مع التعاقدات الجديدة واللاعبين المخضرمين، مثل عماد السيد حارس الزمالك وأحمد رفعت وإسلام جمال بالإضافة لنجوم الفريق محمد جدو وخالد قمر للذهاب بعيدًا في البطولة العربية وتحقيق مركزًا مناسبًا.





ونجح الاتحاد السكندري الموسم الماضي في تحقيق عدة مفاجآت في البطولة العربية وأخرج الترجي التونسي والزمالك المصري قبل أن يتم إقصاؤه على يد الهلال السعودي في دور الثمانية.