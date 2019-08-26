ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية لـ البنك الأهلي الكويتي

أعلن البنك الأهلي الكويتي -مصر، أحد البنوك الأسرع نموًا في مصر، عن تحقيق نتائج مالية غير مسبوقة للأشهر الستة الأولى من العام 2019.



وانعكس ذلك بارتفاع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 30% ليصل إلى 440 مليون جنيه مصري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين تحسن صافي دخل العائد بنسبة 34% ليصل إلى 643 مليون جنيه مصري.



فيما ارتفعت ودائع العملاء لدي البنك بنسبة 8% لتصل إلى 25,96 مليار جنيه مصري، وارتفاع إجمالي الأصول بواقع 11% ليتخطى حاجز 31 مليار جنيه مصري. وخلال تلك الفترة شهدت إجمالي محفظة القروض نموا في البنك يبلغ بنسبة 13% متجاوزة مبلغ 18 مليار جنيه مصري، بينما استمرت نسبة القروض غير المنتظمة في الحفاظ على مركزها القوي عند نسبة 2.39%، مع استقرار معدل حقوق المساهمين عند 2.89 مليار جنيه مصري.



وتعليقا على هذه النتائج، صرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، بأنه من دواعي فخرنا أن يتمكن البنك الأهلي الكويتي – مصر من إحراز هذه النتائج الإيجابية التي جاءت على غرار ما حققناه من نجاح في العام الماضي، حيث تمكننا من تحقيق صافي ربح غير مسبوق، والتي تعكس كذلك الجهود الحثيثة والدؤوبة التي يبذلها البنك لتقديم خدمات متميزة وفريدة إلى عملائنا الكرام. وقد واصل البنك الأهلي الكويتي – مصر أيضا خلال هذا العام توسيع نطاق تواجده الجغرافي في السوق المصرية، مع الاهتمام بشكل مركّز على بلورة هدفنا طويل الأمد المتمثل في تقديم تجربة تعامل مصرفي أكثر سهولة وسلاسة. إنني، وبفضل قاعدة رأس المال القوية في البنك، على ثقة تامة بأننا سنواصل هذا الزخم المتنامي لتحقيق مزيد من النمو والازدهار في مصر.



كما صرح خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، "نحن في البنك الأهلي الكويتي – مصر نواصل المضي قدمًا نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. فقد قمنا بتوسيع نطاق تواجدنا في السوق المصرية، وذلك من خلال إضافة خدمات ومنتجات جديدة من شأنها جعل تجربة عملائنا المصرفية أكثر سهولة وأكثر قربًا منهم، كما أننا في الوقت ذاته نواصل الاستثمار في دعم وتنمية قدرات موظفينا. حيث نتطلع بدورنا، نتطلع إلى الاستمرار في تحقيق نمو مستدام وتقديم خدمات تعامل مصرفي تواكب احتياجات عملائنا".



ويواصل البنك توسيع شبكة فروعه التي وصل عددها إلى 42 فرعا خلال العام 2019، إلى جانب تقديم ما يقارب 81 جهاز صراف آلي مثبتة في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الجمهورية. كما افتتح البنك الأهلي الكويتي - مصر ثلاثة مراكز متخصصة في مجال خدمات التمويل التجاري، وهي تغطي مناطق شرق ووسط القاهرة والإسكندرية لتلبية متطلبات عملاء البنك من الشركات.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي الكويتي – مصر كان قد طرح مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة ومنها المحفظة الإلكترونية من البنك الأهلي الكويتي، وهي تطبيق على الهاتف المحمول يتيح للعملاء إجراء مختلف المعاملات المصرفية، إضافة إلى الخدمات المصرفية الآلية عبر الهاتف. وخلال هذا العام، قام البنك الأهلي الكويتي– مصر بطرح بطاقة ائتمان “World Elite” التي تتخطى امتيازاتها مفهوم المكافآت التقليدية، لتوفّر إلى العملاء الكرام باقة واسعة من الخدمات المصممة وفق متطلباتهم الشخصية، بالإضافة إلى بطاقة الخصم البلاتينية.



ونال البنك الأهلي الكويتي – مصر جائزة "البنك الأسرع نموًا في مصر" من قبل مجلة "إنترناشيونال فاينانس"، تقديرًا للأداء القوي الذي حققه البنك منذ دخوله السوق المصرية، بالإضافة إلى حصوله على جائزة "البنك الأكثر ابتكارًا في مصر" تقديرًا لالتزامه الراسخ تجاه بلورة رؤيته المتمثلة في تقديم خدمات مصرفية أكثر بساطة وسلاسة.



كما حصد البنك الأهلي الكويتي جائزة "البنك الأسرع نموًا في المنطقة" من قبل مجلة "بزنس لايف"، في حين أدرجت صحيفة "فاينانشال تايمز" البنك الأهلي الكويتي على قائمة المؤسسات الأكثر تأثيرًا "Movers" في المنطقة لعام 2019.