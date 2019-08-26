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رياضة

الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:15 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري
محمد رشاد
عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بفوز صعب أمام العربي بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد صباح السالم فى إطار مباريات دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية.

الاتحاد السكندري ينجز المهمة
سجل هدف الاتحاد السكندري خالد قمر من ضربة جزاء فى الدقيقة 48، الذي احتسبها الحكم محمد الهويش عقب اصطدام الكرة فى يد مدافع فريق العربى الكويتى، لينفذها مهاجم الاتحاد السكندري بدقة على يسار حارس مرمى العربي الكويتي.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد السكندري سيخوض مباراة العودة أمام العربي فى إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية على استاد الإسكندرية.

وأشرك طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري معظم الصفقات الجديدة مثل عماد السيد وأحمد رفعت لاعبى نادى الزمالك .
الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو
الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو
الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو
الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو
الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو
الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو
الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو
الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو
الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو
الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو
الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو

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