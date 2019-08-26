96.9 مليار جنيه مديونيات البنوك إبريل الماضي

ارتفع صافي المديونيات والدائنية بين البنوك بنهاية إبريل الماضي لـ 96.951 مليار جنيه بعد أن كانت 92.65 مليار جنيه في مارس السابق له بفارق4.301 مليار جنيه، ومقارنة بـ 92.9 مليار جنيه في فبراير 2019 بفارق 4.051 مليار جنيه.



قال البنك المركزي المصري إن صافي الأصول والخصوم غير المبوبة بالبنوك بلغت 1365.201 مليار جنيه مقابل 136.3 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 126.142 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.



ووصلت الأصول والخصوم بالبنوك لـ 21.903 مليار جنيه في إبريل الماضي بعد أن كان هناك عجز بقيمة 12.03 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بعجز بلغ 2.022 مليار جنيه.



ووصل حجم أصول البنوك لـ 328.14 مليار جنيه في ابريل الماضي مقابل 318.4 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 340.994 مليار جنيه في فبراير 2019.



