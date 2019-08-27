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حوادث

متخفية بالحجاب.. ضبط راقصة بحوزتها أقراص مخدرة وجوهر الحشيش بـ الفيوم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:04 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم من ضبط راقصة متخفية بالحجاب وبحوزتها أقراص مخدرة وجوهر حشيش وهاربة من تنفيذ حكم بالحبس فى إحدى القضايا.

كان اللواء عادل الطحلاوى مدير امن الفيوم قد أصدر تعليماته بفحص كافة المترددين والقادمين من القاهرة دون استثناء وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي إلى أقصى درجة .

تمكنت الحملة تحت اشراف العميد علاء إبراهيم رئيس مباحث الطرق والمنافذ بالفيوم بكمين كوم اوشيم من ضبط إحدى السيدات أثناء استقلالها سيارة ميكروباص قادمة من القاهرة ، وبمناقشتها وبالكشف عليها تبين انها تعمل وتعمل راقصة بنايات فنادق بحيرة قارون بالفيوم وتدعى هبة ٠ع ٣1سنة ، ومقيمة بالهرم مرتدية الحجاب للهرب من قبضة رجال الأمن.

وبقيام أفراد الأمن بالكمين بالكشف عليها ، تبين أنها هاربة من حكم بالحبس في أحدى القضايا جنح قسم الطالبية.

وبتفتيشها بالطرق القانونية عثر معها على قطع من الحشيش المخدر وكمية من الأقراص المخدرة وتم التحفظ عليها .

تم القبض على الراقصة المتهمة وتحرير محضر لها، وأحيلت الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

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متخفية بالحجاب.. ضبط راقصة بحوزتها أقراص مخدرة وجوهر الحشيش بـ الفيوم

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