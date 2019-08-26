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رياضة

عدلى القيعى يكشف الموقف النهائى لسحب درع الدورى من الأهلى

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:34 م
المهندس عدلى القيعى
المهندس عدلى القيعى
القسم الرياضى
كشف المهندس عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقدات، عن أن ما تحدث عنه البعض عن سحب درع الدوري من الفريق الأول لكرة القدم، بعد حكم إلغاء الهبوط في الموسم الماضي يعني خروج الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال المهندس عدلى القيعى في تصريحات عبر قناة "الأهلي"، "سحب لقب الدوري من الأهلي يعني أن الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ستخرج من البطولاتين".

وأضاف المهندس عدلى القيعى "هذا الحكم يعني قبول الدعوى شكلا وليس حكما بإلغاء الهبوط، وفي التنفيذ لم يبت في الشق الموضوعي".

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصدر حكمًا يقضي بإلغاء هبوط بتروجيت والداخلية والنجوم للقسم الثاني، واستمرارها في الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

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