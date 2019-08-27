الفنانون والسرطان صراع مستمر.. زكي فطين عبد الوهاب يعلن محاربته.. وأحمد حلمى وبسمة وهبة وشريهان أبرز المنتصرين عليه.. وفاروق الفيشاوى وأحمد زكى ونور الشريف هزمهم المرض

الفنانون ومرض السرطان صراع مستمر:

زكى فطين عبد الوهاب يعلن تحسن حالته الصحية

أحمد زكى توفى بسرطان الرئة وفاروق الفيشاوى أصيب فى الكبد

أحمد حلمي وشريهان وبسمة وهبي ينتصرون على المرض

فنانون يحاربون المرض

شريهان

أحمد حلمى

بسمة وهبة

سعيد الماروق

وكان خبر إصابة المخرج اللبناني سعيد الماروق بمرض السرطان، صدمة للوسط الفني وقتها.





الماروق الذي اكتشف المرض عندما أصيب بـالزكام في البداية، ثم بعد ذلك أصبح يعاني من السعال حتى اختفى صوته؛ فاضطر حينها للذهاب إلى الطبيب ليكتشف بعد الفحوصات الطبية أنه مصاب بمرض سرطان الرئة بسبب التدخين، ليسافر إلى ألمانيا ليبدأ رحلة العلاج من مرض سرطان الرئة، لترتفع مؤشرات شفائه ويعود لمزاولة عمله بكليبين تم الاتفاق عليهما مع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ليتم طرحهما خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة من الغياب، قضاها الماروق في محاربة مرض السرطان.

فنانون هزمهم المرض

فاروق الفيشاوي

نور الشريف

أحمد زكي

عامر منيب

مديحة كامل

عبد الله غيث

آخرون

عانى العديد من الفنانين من المرض، ودفع الألم بعضهم للابتعاد عن الساحة الفنية، والاختفاء بعيدًا عن أعين المعجبين، حيث يدخل المرض على حياة الإنسان ليقلبها رأسًا على عقب وربما ينهي حياته، كما هو الحال بالنسبة لبعض الفنانين الذين أصيبوا بمرض "السرطان".ونستعرض في التقرير التالي عددا من الفنانين هزمهم المرض وآخرون انتصروا عليه.يحارب الفنان زكى فطين عبد الوهاب مرض السرطان، حيث أعلن عن تعرضه للمرض ويقوم حاليا بتلقى العلاج، حيث قال إن حالته الصحية تشهد تحسنا ملحوظا بعد خضوعه لـ 6 جلسات علاج كيميائي، خلال الآونة الأخيرة، وذلك في إطار مراحل علاجه من مرض السرطان.ومن أبرز الفنانين الذين استطاعوا التغلّب على مرض السرطان الفنانة الاستعراضية شريهان التي عانت من سرطان الغدد اللعابية الذي يعد من السرطانات النادرة، لتعيش في عزلة لفترة طويلة بسبب مرضها الذي جعلها غير قادرة على التحدّث أو الحركة، ولكنها تحدّت كل ذلك وسافرت للعلاج في ألمانيا حتى قضت عليه تمامًا، وأصبحت تمارس حياتها بشكل عادي حيث تعدّ من أكثر الفنانات تواصلًا مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.وتغلب الفنان أحمد حلمي على المرض بعد أن اكتشف إصابته بورم في الظهر عن طريق الصدفة، وذلك خلال إجرائه فحوصات لزوجته الفنانة منى زكي في أمريكا، وقرّر أن يقوم بفحص طبي للاطمئنان على نفسه، خاصة بعد معاناته المستمرة بآلام في الظهر، ليكتشف مرضه، والذي نصحه الأطباء باستئصاله حتى لا يكون عرضه للإصابة بالشلل، وعلى الفور قام حلمي بإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، ليخرج على جمهوره بخبر شفائه، وتحسّن صحته.كذلك اكتشفت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بسرطان الثدي صدفة، وعلى الرغم من أنها أسرعت في استئصال الثدي، إلا أن الأطباء أكدوا أنها مازالت معرّضة لسرطان الدم والعظام، ما جعلها تخضع لجرع علاج كيميائي، الأمر الذي أدى إلى تساقط شعرها، لكنها في النهاية تمكّنت من القضاء على السرطان وعادت إلى تقديم البرامج التليفزيونية من جديد.توفي الفنان القدير فاروق الفيشاوى، فجر الخميس 25 يوليو 2018، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 67 عامًا، الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية، ودخل على أثرها غرفة العناية المركزة بعدما تعرض لغيبوبة كبدية.صراع فاروق الفيشاوي مع مرض السرطان لم يتعدى العام الواحد، حيث فجّر مفاجأة كبيرة، في شهر أكتوبر 2018، خلال الحفل الافتتاحي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بعد ما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، ومكافحته للمرض خلال تلك الفترة.وبعد إعلانه عن صراعه مع السرطان، أكد فاروق الفيشاوى، أنه كان لا يريد بالفعل أن ينزعج أحد بخبر إصابته بمرض السرطان لأنه فعلا ليس منزعجا ويتعامل معه كأنه يتعامل مع "الصداع".وكشف "الفيشاوى" خلال استضافته ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية cbc، أنه علم بخبر مرضه بالسرطان قبل مهرجان الإسكندرية بـ 3 أيام فقط، ولكن المرض لم يشغله تماما عن التكريم الذي علم أنه سيتلقاه من مهرجان الإسكندرية السينمائى.وتابع: «لم أكن أعرف ماذا سأقول خلال التكريم ولكن عندما رأيت كم الحب من المشاركين بالمهرجان شعرت بضرورة مشاركة الجمهور خبر الإصابة بمرض السرطان».كذلك رحل الفنان القدير نور الشريف عن عالمنا يوم 11 أغسطس، عام 2015، بعد فترة من المعاناة مع مرض السرطان، وفي هذا السياق تحدثت عنه زوجته الفنانة بوسي، في لقاء متلفز، قائلة إنه لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيبه الموت حيث إنها وباقى أفراد أسرته أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب فى الرئة ويذهب بالعلاج.ووصفت بوسى، زوجها الراحل بأنه مثل الجمل لما لديه من قدرة احتمال لاسيما وأنه كان يجهز لدخول مسلسل جديد خلال الفترة الماضية، مضيفة أن نور لم يشك من إصابته بالسرطان لأن كل من حوله كان متفائلا ولديه أمل كبير فى شفائه وحتى فى الأيام الأخيرة قبل وفاته بـ3 أيام كانت الأمور تسير بشكل طبيعى، فكان فى المستشفى وحضر الموسيقار هانى مهنى لتقابله بوسى وتخبره أنهم ذاهبون إلى المنزل وأنه من الممكن أن يزورهم فيه أفضل من المستشفى.وأكدت بوسى أن نور الشريف لم يتحدث معها فى الأمور الخاصة بالرحيل والوفاة لأنها وابنتاها كن دائما يداعبنه ويضحكون ويتحدثون فى أمور كلها فكاهة حتى تكون حالته النفسية أفضل، مشيرة إلى أن نور الشريف لم يترك وصية قبل وفاته ولا حتى أوصاها بشىء خلال الأيام الأخيرة له، وكشفت أن اللحظة التى شعرت فيها بأنه سيرحل عندما حدثت أصبح القلب غير قادر على النبض بشكل طبيعى وتم نقله إلى العناية المركزة قبل وفاته بـ3 ساعات وقتها شعرت بأنه سيتوفى.ومن الفنانين الذين هزمهم "السرطان" الفنان أحمد زكي الذي عانى من سرطان الرئة، واكتشف ذلك أثناء تصويره فيلم "حليم"، الذي تناول حياة العندليب عبدالحليم حافظ، وتوفي في 27 مارس عام 2005، عن عمر 55 عامًا.وغيب الموت الفنان عامر منيب في سن الـ43 عاما بعد إصابته بسرطان القولون الذي قام بعملية استئصال له في ألمانيا، إلا أن حالته لم تتحسن بعد عودته إلى مصر، ليدخل في غيبوبة تامة ويفارق الحياة في 15 نوفمبر 2011.ومن الفنانات اللاتي نال منهن السرطان الفنانة مديحة كامل التي أصيبت بسرطان الثدي، ورغم إجرائها جراحة ناجحة في لندن لاستئصال الورم، إلا أنها لم تستطع التوقف عن الإقلاع عن التدخين والسهر، ليهاجمها المرض مجددا، لتقرر بعدها ارتداء الحجاب واعتزال الفن والتقرب إلى الله، حتى توفيت في 13 يناير 1997، عن عمر 66 عاما وهي صائمة في العشرة الأواخر من رمضان.رحل الفنان عبد الله حمدي الحسيني غيث، أو عبد الله غيث، عن عالمنا يوم 13 مارس عام 1993، عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي أصاب كبده ورئتيه معًا.قبل أيام من رحيل عبد الله غيث، ذهب مع شقيقه حمدي إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة الظهر، وبعدها توجها معًا لزيارة مسجد الحسين، وخلال تواجده هناك تغلب عليه المرض وشعر بوعكة صحية، ليتوجه على أثرها إلى المستشفى ليقضي فيها أيامه الأخيرة، وعددها 18 يومًا.عندما علم بذلك الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، أرسل له وفدًا لزيارته، وأخبروه أن القائد الليبي معجب بدوره في فيلم "الرسالة" الذي جسد فيه دور حمزة بن عبد المطلب (عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم)، وكان الوفد الليبي أخذ تكليفًا من القذافي بتولي علاجه في أي مكان بالعالم، ونقله عن طريق طائرة خاصة لإنقاذ حياته.وقام الوفد الليبي بإخبار الفريق الطبي، بأن لديهم طائرة خاصة لنقل عبد الله غيث إلى أي مكان لإنقاذ حياته، ولكن الأطباء المعالجين أخبروهم بأن الوقت قد فات والحالة لا تسمح بذلك، ليرحل "غيث"، تاركًا 8 مشاهد في مسلسل "ذئاب الجيل" لم يصورها، ما جعل المخرج مجدي أبو عميرة يغير من أحداث المسلسل ليقتل "علوان أبو البكري" حتى تتناسب الأحداث مع رحيله.وكذلك نال السرطان من كل من سامية جمال، ونعيمة عاكف، وناهد شريف، وعبد الله محمود، ومعالي زايد، وممدوح وافي، الصديق المقرّب للفنان أحمد زكي، والذي يرقد بجوار قبره.