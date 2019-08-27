أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن جهاد جريشة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه لديه قناعة كبيرة تجاه الحكم المصري في إدارة لقاءات الفرق المصرية معلقا "بنعرف ننتقد الحكم المصري ونقول دة صح وغلط".



وأضاف أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه عبر فضائية "أون سبورت "، أنه ساند الحكم الدولي جهاد جريشة طوال فترة الإيقافات التي تعرض لها قائلا: "يتعرض للأخطاء خلال خوض اللقاءات وده شيء طبيعي كل حكم بيغلط".



وتابع أحمد شوبير: "جهاد جريشة قبل مباراة بيراميدز والأهلي تواجه لأداء نهائي دورة رمضانية بيومين فقط"، (على حد قول شوبير رغم انتهاء شهر رمضان منذ أكثر من شهرين)، معربا عن استغرابه الشديد من تواجد الحكم الدولي في تلك اللقاءات .



وواصل أحمد شوبير: "تحدثت مع جهاد جريشة حول تواجده داخل (الدورات الرمضانية) وحثه على عدم تواجده في تلك اللقاءات لقيمته الرياضية "، مشيرا الى تواجد الحكم الدولي في لقاءات عديدة من مثل هذه الدوريات دون الاستثناء إلى وجهة نظره التي أعرب عنها.



وأكد الإعلامي أحمد شوبير أنه سيظل طوال مسيرته الإعلامية في مساندة الحكام المصريين لامتلاكهم قدرات فنية على أعلى مستوى.

