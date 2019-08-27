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رياضة

يحصل على 45 مليون جنيه.. حقيقة ضم الأهلي للسوري عمر السومة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:01 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
أكدت إدارة الأهلي أنها لم تدخل نهائيًا في أي مفاوضات مع أهلي جدة السعودي لإجراء أي صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقال مصدر بالأهلي- رفض الكشف عن اسمه- أن هناك عدة أسباب تعوق القلعة الحمراء عن التفاوض مع السوري عمر السومة.

وأضاف: أنه لا خلاف نهائيًا على إمكانياته وقدراته وقيمته الفنية فهو واحد من أفضل اللاعبين العرب حاليًا.

وأوضح أن أهلي جدة لن يتخلى عنه بسهولة لأنه يرغب في المنافسة على جميع الألقاب.

وتابع:« السومة يحصل على راتب سنوي يصل الى 10 ملايين ريال أي ما يصل 45 مليون جنيه سنويا.

وانتشرت العديد من التقارير حول إمكانية انتقال السومة لصفوف الأهلي في صفقة تبادلية مع المغربي وليد أزارو الذي طالبت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل بالتخلي عنه.

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