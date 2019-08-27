مباريات الكأس.. استياء في بيراميدز من لجنة المسابقات.. والنادي يطالب الجبلاية مراعاة المواعيد

كشف مصدر مقرب من مسئولي نادي بيراميدر عن حالة من الاستياء تسيطر على الجهاز الفني وإدارة النادي بسبب المواعيد التي وضعتها لجنة المسابقات السابقة لمباريات ربع ونصف نهائي كأس مصر وكذلك مباريات النهائي، وتعنتها تجاه النادي بصورة واضحة.



وقال المصدر، إنه يتعجب بشدة من موقف لجنة المسابقات السابقة التي حددت هذه المواعيد، ما يجبر الفريق على خوض تدريب وحيد لكل دور وهو ما يعني حالة إجهاد شديدة للاعبين رغم وجود متسع من الوقت لتعديل المواعيد وإقامة المباريات بصورة طبيعية ومنح الأندية فرصة لالتقاط الأنفاس بين كل دور.



المصدر كشف عن أن نادي بيراميدز لا يزال يأمل في أن يراجع اتحاد الكرة، المواعيد التي وضعتها لجنة المسابقات السابقة، وأن يتم تعديل مواعيد مباريات كأس مصر حتى يكون بإمكان كل فريق التحضير جيدا للمباريات، حيث أن بيراميدز لديه مباريات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بجانب الكأس، ويجب إعادة النظر في جدول المباريات سريعا.