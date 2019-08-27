هاني حتحوت يكشف آخر تحركات الأهلي للتعاقد مع مدرب أجنبي.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر تحركات لجنة التخطيط والمتابعة داخل النادي الأهلي للتعاقد مع مدير فني أجنبي للفريق الأول لكرة القدم عقب رحيل لاسارتي.



وقال حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، سافر إلى ألمانيا للاجتماع مع أحد المدربين المرشحين، ثم انتقل إلى جنوب إسبانيا للاجتماع مع المرشح الثاني، وهو مدرب برازيلي الجنسية».



وأشار حتحوت إلى أن توفيق سيتوجه إلى اليونان غدا، للقاء المرشح الثالث والأخير لتدريب الأهلي