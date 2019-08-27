دورة الألعاب الأفريقية.. مصر ترفع رصيدها لـ 116 ميدالية متنوعة في جميع المنافسات

ما زالت مصر تتربع على رأس جدول ترتيب دورة الالعاب الافريقية رقم 12 والتي تستضيفها المغرب من 19 الى 31 أغسطس الجاري، حيث شاركت منتخباتها، أمس الاثنين، في منافسات السلاح والرماية والملاكمة والعاب القوى والكاراتيه والجمباز وكرة اليد وتنس الطاولة والشطرنج، والتنس الارضي.



واستطاع أبطال مصر ان يقتنصوا 29 من الميداليات المتنوعة، والبداية كانت مع السلاح حيث حقق معتز مدحت الميدالية الفضية في السلاح بينما حقق مهاب سامر الميدالية البرونزية، فيما حققت نهى هاني الميدالية الفضية في الشيش فيما حققت يارا الشرقاوي الميدالية البرونزية.



وفي الجمباز: حققت البطلة المصرية ذهبية جمباز الفردي عام، وجاءت في المركز الثاني فرح سيد وتحقيقها فضية فردي عام، فيما حقق فريق السيدات ذهبية الفرق عام سيدات.



وفي ألعاب القوى: حصد شهاب محمد ذهبية رمي القرص بعدما وصل لمسافة 59:23 مترا، وتعتبر الميدالية الذهبية هي الاولى لبعثة مصر.



وفي الرماية: حققت البطلة المصرية ماجي عشماوي المركز الاول وذهبية منافسات الرماية لدورة الالعاب الافريقية فيما جاءت المغرب في المركز الثاني والجزائر في المركز الثالث.



وفي الملاكمة : إكتفى يوسف كرار ببرونزية 91 كجم وذلك بعد الاصابة التي لحقت به حيث لم يتمكن من خوض مباراة الدور نصف النهائي من منافسات الملاكمة في دورة الالعاب الافريقية بالمغرب



جاء ذلك وفقا لما أعلنه الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة والسكرتير الثاني للجنة الاولمبية المصرية، حيث أوضح بأن إصابة اللاعب قوية في الوجه ولن يجازف به الجهاز الفني و يشركه في نزال قوى بنصف النهائي وسيكتفي.



الكاراتيه : ذهبيتين و8 فضة و4 برونز



أبطال مصر في الكاراتيه يضيفون ذهبيتين و8 فضيات في منافسات الفردي والكوميتيه، حيث حقق اللاعب مالك سلامة ذهبية 60 كجم، بعد تغلبه على اللاعب المغربي عبدالسلام المكناسي في نهائي وزن 60 كجم



فيما حققت اللاعبة سارة عاصم الميدالية الفضية في منافسات الكاتا للسيدات حيث خسرت البطلة المصرية أمام منافستها المغربية سناء أجلمام، فيما حقق اللاعب أحمد شوقي فضية كاتا رجال بعدما خسر أمام اللاعب المغربي الذي فاز بقرار من لجنة التحكيم ليحصد ذهبية الكاتا



وجاءت رضوى سيد في المركز الثاني بفضية 50 كجم كوميتيه، وجاءت في المركز الاول المغربية عايشه سياح والتى فازت بنتيجة 4/0 وقد سبق لبعثة مصر في الكاراتيه أن حصدت 4 ميداليات برونزية.



تنس الطاولة: فضية زوجي الرجال.. وبرونزية زوجي السيدات



حقق ثنائي رجال مصر أحمد صالح ومحمد البيلي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات زوجي الرجال لتنس الطاولة بعد الخسارة في المباراة النهائية من ثنائي الجزائر بنتيجة 3-2، فيما حقق ثنائي زوجي السيدات دينا مشرف ويسرا حلمي الميدالية البرونزية والمركز الثالث.



وكان تنس الطاولة قد حقق ذهبية فرق الرجال وذهبية فرق السيدات وذهبية الزوجي المختلط رجال وسيدات وفضية تنس الطاولة زوجي مختلط وبرونزية الزوجي المختلط أيضا.



وبهذه النتائج حققت مصر يوم الاثنين 29 ميدالية متنوعة، 10 ميداليات ذهبية، 12 فضية، 7 برونز.



ويبلغ إجمالي عدد الميداليات حتى الآن 116 ميدالية ، 37 ذهبية، و50 فضية، و29 برونزية.