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رياضة

ايقافي اكثر من تدريباتي .. ابراهيم سعيد يتحدث عن الأهلي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:11 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تحدث إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، عن سبب رحيله من الأهلي.

وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي طلب تجديد عقدي بمقابل مالي أقل من الذي أتقاضاه وقتها، كما دخلت في عدة صدامات مع جوزيه ولكنه كان يجيد التعامل معي".

وأكمل: "الأهلي ابعدني عن المشاركة بسبب رفضي تجديد عقدي قبل نهايته بموسم حتى وصل الأمر للمشاركة مع الناشئين".

وأتم: "إيقافي في الأهلي كان أكثر من مشاركتي بالتمرين بسبب عدم تجديد عقدي".

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