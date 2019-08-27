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رياضة

يبحث عن مصلحته.. ابراهيم سعيد يعلق على تصريحات محمد صلاح

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:14 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام بكير
علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على تصريحات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الأخيرة ، بشأن عدم استقرار معسكر منتخب مصر في بطولة امم افريقيا 2019.

وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: محمد صلاح يبحث عن مصلحته بمعنى انه يعلم جديا ان من مصلحته أن تسير الكرة المصرية بشكل جيد.

وأكمل: "فهو يرى أنه تعرض للهجوم وتحمل اخفاق الخروج من مونديال روسيا بمفرده، لكن الحقيقة أن المنتخب ليس صلاح فقط".

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