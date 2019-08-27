يبحث عن مصلحته.. ابراهيم سعيد يعلق على تصريحات محمد صلاح

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على تصريحات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الأخيرة ، بشأن عدم استقرار معسكر منتخب مصر في بطولة امم افريقيا 2019.
وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: محمد صلاح يبحث عن مصلحته بمعنى انه يعلم جديا ان من مصلحته أن تسير الكرة المصرية بشكل جيد.
وأكمل: "فهو يرى أنه تعرض للهجوم وتحمل اخفاق الخروج من مونديال روسيا بمفرده، لكن الحقيقة أن المنتخب ليس صلاح فقط".
وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: محمد صلاح يبحث عن مصلحته بمعنى انه يعلم جديا ان من مصلحته أن تسير الكرة المصرية بشكل جيد.
وأكمل: "فهو يرى أنه تعرض للهجوم وتحمل اخفاق الخروج من مونديال روسيا بمفرده، لكن الحقيقة أن المنتخب ليس صلاح فقط".