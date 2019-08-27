يبحث عن مصلحته.. ابراهيم سعيد يعلق على تصريحات محمد صلاح

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على تصريحات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الأخيرة ، بشأن عدم استقرار معسكر منتخب مصر في بطولة امم افريقيا 2019.



وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: محمد صلاح يبحث عن مصلحته بمعنى انه يعلم جديا ان من مصلحته أن تسير الكرة المصرية بشكل جيد.



وأكمل: "فهو يرى أنه تعرض للهجوم وتحمل اخفاق الخروج من مونديال روسيا بمفرده، لكن الحقيقة أن المنتخب ليس صلاح فقط".