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شاهد.. تسريب صور Motorola One Zoom.. يأتي بـ 3 ألوان

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشف موقع "جي إس إم أرينا" المختص بالهواتف الذكية، عن مجموعة من الصور المسربة، تظهر أحدث هواتف موتورولا الصينية، وهو Motorola One Zoom، الذى يأتىي فى 3 ألوان مبهرة.

وذكر موقع "جي إس إم أرينا" أن الصور المسربة هى من المجموعة المفترض عرضها فى حدث إطلاق هاتف Motorola One Zoom رسميًا، والتى تظهر تصميم الهاتف والألوان الثلاثة التى سيطرح بها.

ويأتى هاتف Motorola One Zoom الذى سيصدر منه نسختين (النسخة العادية) و(النسخة الـ Pro) بكاميرا رباعية، ومن المنتظر الكشف عنه فى مؤتمر برلين العالم للهواتف الذكية فى شهر سبتمبر.

وتظهر شاشة هاتف Motorola One Zoom بحواف جانبية ضئيلة جدًا، بينما تحتوى على نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة، من أجل توفير أقصى تجربة عرض محتوى من الهاتف.

وستأتى النسخة العادية من هاتف Motorola One Zoom بكاميرا بدقة 48 ميجابيكسل، مع شاشة من نوع سوبر أموليد قياس 6.2 بوصة، مع معالج Snapdragon 675، بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مقابل 400 يورو (نحو 7350 جنيها).
شاهد.. تسريب صور Motorola One Zoom.. يأتي بـ 3 ألوان
شاهد.. تسريب صور Motorola One Zoom.. يأتي بـ 3 ألوان
شاهد.. تسريب صور Motorola One Zoom.. يأتي بـ 3 ألوان

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